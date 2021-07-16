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'Enflasyonda yükselişin nedeni devalüasyonlar'

Piyasaların yakından takip ettiği hedge fon yöneticisi Mark Mobius, enflasyonda son dönemde yaşanan artışın kur devalüasyonlarından kaynaklandığını söyledi.

16.07.2021 - 09:04 |
'Enflasyonda yükselişin nedeni devalüasyonlar'

Mobius Capital Partners kurucusu, "Enflasyon olarak da adlandırılan mal ve hizmet fiyatları yükselişi kur devalüasyonu kaynaklı daha geniş bir sorunun sonucu. Tarih boyunca tüm kurlar değerlerini korumuşlardır" yorumu yaptı.

Mobius'un gelişen piyasalara yatırım yapan fonu bu yıl %70 getiri sağlamıştı. Mobius, ayrıca enflasyonun tüketici fiyatları ölçümü sonuçlarının kesinliğinin çok düşük olduğunu da belirtti.

Yönetici, enflasyonun etkilerini hedge etmek için emtiaya odaklanılmasını da önerdi.

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