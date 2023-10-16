'Enflasyondaki düşüş inkar edilemez'

Financial Times'a açıklamalarda bulunan Goolsbee enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine geri getirilmesinde ilerlemenin durduğunu reddetti.

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Chicago Fed Başkanı gelecek para politikası kararlarının dar bir veri setine bağlanmaması konusunda uyardı.

Goolsbee, "Enflasyonun geçmişteki durumla karşılaştırıldığında düşüş eğiliminde olduğuna dair birçok görüş var ve biz de bunu istiyoruz. Bunun bir trend olduğu inkar edilemez, bir aylık düşüş değil. Bunun devam ettiğinden emin olmak için umut etmeli ve dikkat etmeliyiz" dedi.

ABD'de tüketici fiyatları eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,7 seviyesinde sabit kalırken, aylık bazda yüzde 0,4 artışla bir önceki aydaki yüzde 0,6 artışın altında kaldı.

Goolsbee, “Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri, para politikası kararını son verilere bağlamak olacaktır. Daha geniş bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor" diye konuştu.

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Goolsbee kasım ayında faiz artırımı konusunda henüz kararını vermediğini vurguladı.

Fed'in önümüzdeki ilk faiz kararı 1 Kasım'da açıklanacak.