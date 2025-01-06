'Enflasyonla mücadele henüz kazanılmadı'
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, son iki yılda fiyat baskılarının azaltılmasında kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen enflasyonun hedefin rahatsız edici derecede üzerinde kaldığını ve mücadelenin henüz kazanılmadığını söyledi.
06.01.2025 - 09:11 | | Foreks Haber
Amerikan Ekonomi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Daly, "İş gücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemem" dedi.
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Daly, bunun istihdam manzarasında gördüğü kaba dengeyi bozabileceğini belirterek, "Bu yüzden enflasyonu %2 hedefimize kesinlikle düşürmeye devam etmemiz gerekir, bu konuda kararlı olmalıyız. Bunu düşünceli bir şekilde yapmalıyız ki tam istihdam hedefini de destekleyebilelim" şeklinde konuştu.