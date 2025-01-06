'Enflasyonla mücadele henüz kazanılmadı'

Amerikan Ekonomi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Daly, "İş gücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemem" dedi.

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Daly, bunun istihdam manzarasında gördüğü kaba dengeyi bozabileceğini belirterek, "Bu yüzden enflasyonu %2 hedefimize kesinlikle düşürmeye devam etmemiz gerekir, bu konuda kararlı olmalıyız. Bunu düşünceli bir şekilde yapmalıyız ki tam istihdam hedefini de destekleyebilelim" şeklinde konuştu.