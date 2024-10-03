'Enflasyonla mücadele tamamlanmış değil'

Barkin, Fed'in geçen ay onayladığı yarım puanlık faiz indirimini desteklediğini ve enflasyonun ne kadar düştüğünü dikkate almak için gösterge faizin bu yılın sonuna kadar belki yarım puan daha düşebileceğini kabul ettiğini söyledi. Ancak, enflasyonun gelecek yıl yapışkan bir hal alarak Fed'in yatırımcıların ve bazı meslektaşlarının beklediği kadar faiz indirimine gitmesini engelleyebileceğinden ve gösterge faizin birçok politika yapıcının ulaşmayı beklediği "nötr" seviyenin altında kalabileceğinden endişe duyduğunu vurguladı.

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Barkin, önümüzdeki birkaç ayın ötesinde ve 2025'in ikinci yarısına kadar, "Enflasyon konusunda iş gücü piyasasından daha fazla endişeliyim" dedi ve devam eden güçlü talep ve iş gücü piyasasındaki yenilenen sıkılığın birleşiminin Fed'in enflasyonu düşürmede "son kilometreyi" katetmesini zorlaştırdığını ifade etti.

"Büyük bir canlanmadan bahsetmiyorum. Ancak sıkışmanın çok gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Barkin "Fed geçen ayki toplantısında gösterge faiz oranını %4.75-%5.00 aralığına indirdi ve yeni ekonomik projeksiyonlar politika yapıcıların bu oranın 2025 ve 2026'da %2 civarına düşeceğini öngördüğünü gösterdi. Fed'in 6-7 Kasım toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. İşsizlik oranı ve enflasyonun beklediği gibi kabaca sabit kalması halinde bu adım makul bir yol olacaktır" dedi.