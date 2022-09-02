'Enflasyonu düşürme çalışması tamamlanmadı'

Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya gelen Bostic, "Enflasyon çok yüksek ve bizim bu enflasyonu hedefimize doğru geri getirmemiz gerekli. Bu hala yapacak işimiz olduğu anlamına geliyor. Bizim enflasyonu kontrol altına almak ve onu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için para politikası adımlarımızı ne kadar hızlı atmamız gerektiğini belirlememiz gerekli" diye konuştu.

ABD ekonomisine yönelik gelen verilerin karışık olduğunu, konut gibi bazı sektörler soğuma işaretleri gösterirken iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini belirten Bostic, "Fed ekonomide daralma riskini alıyor, enflasyona istihdam kaybı olmadan bir yumuşak iniş yaptırmaya çalışıyor. Bu ülkenin tarihinde yumuşak iniş belki bir belki iki kez olmuştur" dedi.

Talep aşağı getirildiğinde ekonomide yavaşlama riski olduğunu, büyümeyi durduracağını anlatan Bostic, "Ekonominin ivmesini kaybettiği ortamda bazılarının resesyon olarak tanımladığı bir duruma gelebiliriz" ifadelerini kullandı.