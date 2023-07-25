Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Enflasyonu düşürme tedbirlerimiz sürüyor'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Enflasyonu düşürme tedbirlerimiz sürüyor'

'Enflasyonu düşürme tedbirlerimiz sürüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

25.07.2023 - 13:53 | | DHA
'Enflasyonu düşürme tedbirlerimiz sürüyor'

Bakan Şimşek, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'de perakende satışlar azaldı

ABD'de perakende satışlar azaldı

Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı andı: Annen yok, kimsen yok

Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı andı: Annen yok, kimsen yok