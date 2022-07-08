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'Enflasyonu düşürmeyi seçmeliyiz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, "Bir seçim yapmamız gerekli. Bize verilen görev çok açık, enflasyonu düşürmeyi seçmeliyiz" dedi.

08.07.2022 - 10:06 |
'Enflasyonu düşürmeyi seçmeliyiz'

ECB Üyesi Klaas Knot faiz artırımları ile Euro Bölgesi'nde daha yavaş ekonomik büyümenin aynı ana denk gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"Ekonomi önümüzdeki aylarda ve çeyreklerde yavaşlarken, faiz oranlarını artırıyor olabiliriz" diye konuşan Knot, "Bu çok büyük olasılık" dedi.

Knot, "İdeal bir dünyada ekonomiyi canlandırmak ancak aynı anda enflasyonu aşağı getirmek istersiniz. Ancak yapabileceğimiz bu değil. Bir seçim yapmamız gerekli. Bize verilen görev çok açık, enflasyonu düşürmeyi seçmeliyiz" diye konuştu.

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