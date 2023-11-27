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'Enflasyonu hedefe getirmek zor olacak'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmenin zor bir iş olacağını söyledi.

27.11.2023 - 11:02 | | Foreks Haber
'Enflasyonu hedefe getirmek zor olacak'

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu yüzde 2'lik hedefe indirmenin "zor bir iş" olacağını, zira son dönemdeki düşüşün büyük kısmının geçen yıl enerji maliyetlerinde yaşanan sıçramanın bu yıl çözülmesinden kaynaklandığını söyledi.

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Bailey, "Geri kalanı politika ve para politikası ile yapılmalı. Politika şu anda benim kısıtlayıcı olarak adlandırdığım bir şekilde işliyor. Yılın ikinci yarısında enflasyonu bulunduğu yerden 2'ye kadar getirmek zor bir iş ve açıkçası daha fazla hasar görmek istemiyoruz" dedi.

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