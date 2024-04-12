'Enflasyonun %2'ye ulaşması beklenmeyecek'

Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik risklerin "aşağı yönlü olmaya devam ettiğini" söyledi.

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"Para politikasının etkilerinin beklenenden daha güçlü olması halinde büyüme daha düşük olabilir. Daha zayıf bir dünya ekonomisi ya da küresel ticarette daha fazla yavaşlama da Euro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı yaratacaktır" diye konuşan Lagarde, Orta Doğu'daki krizin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın da önemli bir jeopolitik risk kaynağı olmaya devam ettiğini yineleyerek bunun "firmaların ve hanehalklarının geleceğe daha az güven duymasına neden olabileceğini" sözlerine ekledi.

Öte yandan enflasyonun hedeflenen %2'ye beklenenden daha hızlı düşmesi halinde büyümenin daha yüksek olabileceğini belirten Lagarde, ECB'nin enflasyonda doğrusal olmayan bir düşüş öngördüğünü vurguladı.

Lagarde daha önce enflasyonun önümüzdeki aylarda "mevcut seviyeler etrafında dalgalanmasının" beklendiğini ancak gelecek yıl %2 hedefine ulaşması gerektiğini belirtmişti.