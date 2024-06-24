'Enflasyonun daha da soğumasını bekliyorum'

CNBC'ye verdiği demeçte kendisini enflasyon cephesinde "iyileşme göreceğimiz konusunda oldukça iyimser" olarak tanımlayan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek olan enflasyon baskılarının azaldığına dair "biraz daha fazla güven" kazanacağından umutlu olduğunu vurguladı.

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Goolsbee ayrıca, siyasetin Fed'in para politikası seçimlerini etkilemeyeceğini de ifade etti.