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Uzmanpara 'Enflasyonun daha da soğumasını bekliyorum'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyonun daha da soğumasını bekliyorum'

'Enflasyonun daha da soğumasını bekliyorum'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz indirimine kapı açacak sürecin bir parçası olarak enflasyonun daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

24.06.2024 - 16:29 | | Foreks Haber
'Enflasyonun daha da soğumasını bekliyorum'

CNBC'ye verdiği demeçte kendisini enflasyon cephesinde "iyileşme göreceğimiz konusunda oldukça iyimser" olarak tanımlayan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek olan enflasyon baskılarının azaldığına dair "biraz daha fazla güven" kazanacağından umutlu olduğunu vurguladı.

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Goolsbee ayrıca, siyasetin Fed'in para politikası seçimlerini etkilemeyeceğini de ifade etti.

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