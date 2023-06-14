'Enflasyonun düşmesi uzun sürecek'

Andrew Bailey açıklanan verilerin iş gücü piyasasının "çok sıkı" olduğunu gösterdiğini ve bunun enflasyonun BoE'nin umduğundan daha yavaş düşmesine katkı yaptığını söyledi.

Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesi'nde konuşan Bailey, "Açıklanan veriler bu ülkede çok sıkı bir iş gücü piyasasına sahip olduğumuzu gösterdi. İş gücü arzında bir düşüş yaşadık. Toparlanma işaretleri var, ancak çok yavaş" dedi.

Bailey, "Hala enflasyon oranının aşağı geleceğini düşünüyoruz, ancak bu beklediğimizden daha uzun sürecek" diye konuştu.