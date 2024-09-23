'Enflasyonun düştüğü noktadayız'

Waller, Aralık 2020'den beri Fed'in yönetim kurulunda görev yapıyor ve politika yapıcı organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy hakkına sahip üyesi.

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FOMC, Temmuz 2023'ten bu yana faiz oranlarını sabit tuttuktan sonra geçen çarşamba günü faiz oranını yarım puan düşürerek %4,75 ile %5 aralığına indirdi ve Waller da aynı yönde oy kullandı.

Waller, yarım puanlık bir düşüşe olan eğilimini, bahardan bu yana enflasyonda daha hızlı bir yumuşamaya işaret ederek açıkladı ve bunun Ağustos verileriyle doğrulandığını ifade etti.

ABD'de Fed'in faiz kararından önce açıklanan enflasyon %2,5'e inerek, piyasa beklentisinin de altına geriledi. Üretici fiyatları da benzer şekilde piyasa beklentisi olan %1,8'in altında %1,7 olarak geldi.

Fed enflasyonda %2 olan hedefi için daha çok çekirdek PCE verilerine odaklanıyor. Ağustos ayına ilişkin çekirdek PCE verileri bu cuma yayınlanacak. Bir önceki ay yıllık bazda oran %2,6 seviyesindeydi.

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Waller, Ağustos ayındaki TÜFE ve ÜFE'nin ilgili kategorilerine dayanarak, gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan Ağustosun çekirdek PCE fiyat endeksinde %0,14'lük bir artış tahmin ettiğini söyledi. Bunun gerçekleşmesi durumunda çekirdek PCE yıllık oranı %1,8'in altına inabilir ve bu da Fed'in %2 hedefinin altında.