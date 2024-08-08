'Enflasyonun hedefe döneceğinden şüpheliyim'
JP Morgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2 hedefine döneceğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.
08.08.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
Dimon, Kansas City'den CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hala çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti.
Haberin Devamı
Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini belirterek, "Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum" dedi.
JP Morgan İcra Kurulu Başkanı, bir yıldan uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.