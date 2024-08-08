'Enflasyonun hedefe döneceğinden şüpheliyim'

Dimon, Kansas City'den CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hala çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti.

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Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini belirterek, "Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum" dedi.

JP Morgan İcra Kurulu Başkanı, bir yıldan uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.