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Uzmanpara'Enflasyonun hedefe döneceğinden şüpheliyim'
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'Enflasyonun hedefe döneceğinden şüpheliyim'

JP Morgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2 hedefine döneceğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

08.08.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
'Enflasyonun hedefe döneceğinden şüpheliyim'

Dimon, Kansas City'den CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hala çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti.

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Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini belirterek, "Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum" dedi.

JP Morgan İcra Kurulu Başkanı, bir yıldan uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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