'Enflasyonun hedefe gittiğine güven arttı'

Fortune tarafından düzenlenen teknoloji odaklı bir konferansta konuşan Daly, "Enflasyonu %2'ye indirmek için sürdürülebilir bir hıza yaklaştığımıza dair güven artıyor" dedi ve bir noktada politika ayarlaması beklediğini sözlerine ekledi.

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"Zamana dayalı bir rehberlik yapmayacağım. Size faiz indiriminin ne zaman olacağını, kaç faiz indirimi gelebileceğini söylemeyeceğim" diye konuşan Daly "Zaman içinde, enflasyon düştükçe ve iş gücü piyasası yavaşladıkça, faizleri enflasyonla mücadeleyi kaybetmeyecek kadar yüksek tuttuğumuzdan emin olmalıyız, ancak çok uzun süre tutup iş gücü piyasasını insanların iş bulmasını zorlaştıracak kadar kötüleştirme riskini de almamalıyız" ifadelerini kullandı.