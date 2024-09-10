EPDK, 14 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 14 şirkete dağıtım, üretim, ihrakiye teslimi ve madeni yağ lisansı verdi.
10.09.2024 - 09:51 |
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.
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Ayrıca, söz konusu piyasada 9 şirketin üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirildi.
Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.