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UzmanparaEPDK, 14 şirkete lisans verdi
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EPDK, 14 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 14 şirkete dağıtım, üretim, ihrakiye teslimi ve madeni yağ lisansı verdi.

10.09.2024 - 09:51 |
EPDK, 14 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 8 üretim lisansı ve 2 tedarik lisansı verildi.

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Ayrıca, söz konusu piyasada 9 şirketin üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

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