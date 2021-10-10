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EPDK 8 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 8 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı, 5 şirketin lisansını iptal etti.

10.10.2021 - 09:28 | | AA
EPDK 8 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete üretim lisansı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete biyodizel işleme lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi. Aynı piyasada, 1 firmanın depolama lisansının süresi de uzatıldı.

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