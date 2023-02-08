EPDK'dan akaryakıt açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalara devam edildiği açıklandı.

Açıklamada depremin yaşandığı ilk andan itibaren akaryakıt temininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımların atıldığı ve mevzuata yönelik bütün kısıtların kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca deprem öncesinde afetin yaşandığı 10 ile yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken, depremin ardından bu rakamın yüzde yüzün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaştığı da bildirildi.

İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebiyle kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşandığı bilgileri de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon litre olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir. Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin’deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay’daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7/24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir.

Başta PETDER ve sahada görev yapan bayilerimiz ile birlikte Enerji Bakanlığımız ve AFAD’ın koordinasyonunda tek bir vatandaşımızın dahi akaryakıt sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."