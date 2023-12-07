Erkan, banka müdürleriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründe son durumu değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya geldi.

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TBB'den yapılan açıklamada toplantıda bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk lirasına geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine yönelik uygulamaların değerlendirildiği aktarıldı.

Türk lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerin toplantının ana gündem maddelerini oluşturduğu belirtildi.

Açıklama ayrıca geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu’na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakatın sağlandığı ifade edildi.

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Açıklamada TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın, para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasını çok değerli ve olumlu bulduklarını belirttiği kaydedildi.

Ekonominin daha da güçlendirilmesini amaçlayan uygulamaların olumlu sonuçlarının görülmekte olduğunun altını çizen Çakar, yatırımların ve büyümenin devam ettiğini, görünümün pozitife döndüğünü, öngörülebilirliğin arttığını ve risk priminin azaldığını söyledi.

Çakar, piyasalarda istikrarın ve güvenin korunması sayesinde Türk lirasına olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirttiği kaydedildi.

TCMB Başkanı Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurgularken, reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü ifade etti.

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TCMB Başkanı Erkan’ın, toplantıda politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizerek bankacılık sektörünün Türk lirasına geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği aktarıldı.