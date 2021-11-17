Ermenistan ekonomisine ilişkin değerlendirme

IMF'den yapılan açıklamada, Ermenistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu ile ekonomik programın dördüncü ve beşinci gözden geçirme görüşmelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ermenistan ekonomisinin güçlü dış ve iç talebin desteğiyle 2021'in ilk yarısında yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, ekonominin 2021'de yüzde 5,5 ve 2022'de yüzde 5,25'lik büyüme oranıyla toparlanmasının devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Büyüme, güçlü reformlar sayesinde gelecek yıl daha hızlı ivme kazanabilecekken devam eden dördüncü dalga Kovid-19 vakaları, jeopolitik gerilimler, dış talepteki yavaşlama ve potansiyel olarak artan küresel finansal piyasa oynaklığı dahil aşağı yönlü riskler artıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Yıllık enflasyonun, bastırılmış tüketim, arz kısıtlamaları, küresel ve yerel gıda enflasyonu nedeniyle ekim ayında yüzde 9,1'e yükseldiği belirtilen açıklamada, arz tarafındaki sıkıntılar ile dış şokların etkisinin ortadan kalkması ve son dönemdeki para politikası eylemlerinin tam etkisini göstermesiyle enflasyonun 2022'nin ortalarında ılımlı hale gelmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yakın vadenin ötesinde güçlü politika ve reform çabalarının sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.