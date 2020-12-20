Esham Nedir? Esham Modeli Ve Esham Sistemi Ne Demektir?

Esham, Osmanlı Devleti zamanında ortaya çıkmış bir iç borçlanma çeşididir. Bu dönemde pay, hisse gibi anlamlara denk gelmektedir.



Esham Nedir?



Esham bu dönemde pay, hisse gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Osmanlı Devleti zamanında ise bir iç borçlanma çeşidi olarak bilinmektedir. 3. Mustafa zamanında orta atılmış ancak uygulamasına 1. Abdülhamid zamanında geçilmiştir. Ortaya atılma nedeni devletin ekonomik olarak zora düşmesi ve bunda kurtulmak için bazı yöntemler geliştirmesidir. Esham sistemi de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde devlet bu hisseleri, para karşılığında satmaktaydı. Genel bir şekilde sistem bu usulle ilerliyordu. Ekonomik olarak maddi ihtiyaçların karşılanması bu yöntemle hız kazanmıştır.



Esham Modeli ve Esham Sistemi Ne Demektedir?



Esham sistemi, 3. Mustafa tarafından geliştirilmiş, 1. Abdülhamid tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistem ekonomik bozulmanın önüne geçmek için oluşturulmuştur. Sistemin yürüme usulü şu şekildedir: Devlet esham dediği bu hisseleri, para karşılığında satıyor. Bunun yanında mukata şeklinde adlandırılan vergi kalemlerine ait gelirler, dilimlere ayrılmaktaydı. Bu dilimlerin her bir parçası muaccel adını almaktadır.



İşte bu muacceller belli bir para karşılığında, satın almak isteği olan herkes satılabiliyordu. Bu satın aldıkları muaccellerin yüzde 5 veya 10 kadarını hazineye harç olarak yatıranlar, kendi adlarına düzenlene sehimlere sahip olabiliyordu. Bunların miras yolu ile devredilmesi yasaktı, kişi öldüğü takdirde devletin hazinesine geçmekteydi. Ancak bu sehimler bir başkasına satılabiliyordu.