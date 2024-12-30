Euro Bölgesi banka hisselerinde zirve hazırlığı

FT'nin haberine göre, para bloğundaki en büyük kredi verenleri izleyen Euro Stoxx Banks endeksi, 2024'te beşte birinden fazla artarak 2010'dan bu yana ilk kez yılı 142'nin üzerinde kapatma yolunda ilerliyor.

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Avrupalı kredi verenlerin karları, son üç yılda yüksek faiz oranlarıyla arttı. Ancak merkez bankaları bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başladığında bile, kredi verenlerin net faiz marjları üzerindeki baskıya ilişkin korkular hisse fiyatlarını etkilemedi.

Keefe, Bruyette & Woods analisti Andrew Stimpson, "Avrupa bankaları harika bir yıl daha geçirdi. Piyasa, faiz oranlarındaki düşüşün etkisinden olması gerekenden çok daha fazla korkuyordu" dedi. Stimpson, kredi verenlerin faiz oranlarındaki düşüşe karşı başarılı bir şekilde korunduklarını - yapısal korunma olarak adlandırılan - "karlılıktaki kazanımların çoğunun faiz oranları düştükçe korunduğu" anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

UniCredit, yıl içinde yüzde 50'den fazla değer kazanarak Euro Bölgesi'nde en iyi performans gösteren büyük banka hissesi oldu. İtalyan Intesa Sanpaolo yüzde 40'tan fazla yükselirken, Alman Deutsche Bank'ın hisseleri de yüzde 30'dan fazla artış gösterdi. BNP Paribas, hisselerindeki yaklaşık yüzde 8'lik düşüşle sektördeki en kötü performans gösteren bankalar arasında yer aldı.

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2024 yılı, durgun anlaşma yapma faaliyeti ve sessiz kredi büyümesine rağmen, yüksek faiz oranları ve yapısal korumalar sayesinde Avrupa bankaları için en karlı yıllardan biri oldu. Citigroup analistlerine göre, sonuç olarak sektör ortalama yüzde 13'lük bir öz sermaye getirisi sağladı.