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'Euro Bölgesi desteğe devam etmeli'

IMF'den yapılan açıklamada, "Euro Bölgesi ekonomiyi desteklemeye devam etmeli" ifadeleri kullanıldı.

07.12.2021 - 07:10 |
'Euro Bölgesi desteğe devam etmeli'

IMF, Euro Bölgesi hükümetlerinin Covid-19 salgınının etkilerinden toparlanma için ekonomiye destek vermeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Euro Bölgesi'nin kamu finansmanında konsolidasyona ekonomide toparlanma güçlü şekilde rayına girdikten sonra başlanmasını savundu.

Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısına sunulmak üzere rapor hazırlayan IMF, mali konsolidasyon için beklenirken gelecekte bunun nasıl yapılacağının şimdiden açıklanması gerektiğini de belirtti.

"Politikalar destekleyici olmaya devam etmeli, ancak giderek daha hedefli olmalı, eşitsizlikte ve yoksullukta potansiyel artışı azaltmaya odaklanmalı" ifadelerini kullanan IMF'den, "Mali politika alanı, büyüme güçlü şekilde sağlandığında yeniden inşa edilmeli, ancak güvenili8 orta vadeli konsolidasyon planları şimdi açıklanmalı" açıklaması yapıldı.

IMF raporunda, enflasyonda artışın geçici olduğu not edilirken, enflasyondaki bu yükselişin ücret artışına dönüşmemesi nedeniyle büyük bir tehdit oluşturmadığı da vurgulandı.

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