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Euro Bölgesi ekonomisi genişledi

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite mart ayında artış gösterdi.

03.04.2025 - 14:54 | | AA
Euro Bölgesi ekonomisi genişledi

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

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Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi mart ayındaki bir miktar genişledi. Ekonomik canlanma üretim ve hizmetler tarafından desteklendi.

Şubat ayında 50,2 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,9'a yükseldi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde şubatta 50,6 olan hizmet sektörü PMI ise martta 51 seviyesine çıktı.

Piyasa beklentileri, martta bileşik ve hizmet PMI'ın 50,4 olması yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

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