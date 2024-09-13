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'Euro Bölgesi enflasyonu doğru yönde ilerliyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun doğru yönde ilerlediğini söyledi.

13.09.2024 - 09:11 |
'Euro Bölgesi enflasyonu doğru yönde ilerliyor'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin son faiz indirimini desteklerken, değişken fiyatları dışarıda bırakan çekirdek ölçü de dahil olmak üzere Euro Bölgesi'nde enflasyonun doğru yönde ilerlediğini söyledi.

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Nagel, Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, “Çekirdek enflasyonun özellikle Euro Bölgesi'ndeki ücret trendinin düşmesiyle birlikte iyileşeceğini varsayıyoruz. Burada da işler doğru yönde ilerliyor” dedi.

Nagel, enflasyon hedefini gelecek yılın sonunda yakalamayı beklediklerini de vurguladı.

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