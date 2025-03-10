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Euro Bölgesi için büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Goldman Sachs'a katılarak Almanya'nın mali gevşeme reformlarının etkisiyle 2025 yılı için Euro Bölgesi'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti.

10.03.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi için büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, büyümenin 0,1 puan artarak %0,8'e yükselmesini bekliyor. 2026 yılı için ise 0,3 puanlık artışla %1,2'lik bir büyüme bekliyor.

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Ekonomistler cuma günü geç saatlerde yayınladıkları bir notta, “Bu revizyon öncelikle Almanya'dan kaynaklanıyor, ancak aynı zamanda bölgenin geri kalanında yayılma ve gevşek maliye politikası nedeniyle biraz daha güçlü bir büyüme bekliyoruz” dedi.

Aynı notta JP Morgan, daha önce 25 baz puanlık indirim öngörüsüne kıyasla Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Nisan ayında faiz indirimine gitmesini beklemediğini belirtti. Aracı kurum bu yıl Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere sadece iki faiz indirimi bekliyor.

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