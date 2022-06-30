Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü

Yüksek enflasyona, küresel resesyon endişelerine ve merkez bankalarının devam eden para politikası sıkılaştırmalarına işaret eden UBS, Euro Bölgesi için 2022 ve 2023 yıllarına dair büyüme tahminlerini düşürdü.

Euro Bölgesi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indiren UBS, 2023 yılı için beklentisini de yüzde 2,2'den yüzde 1,2'ye revize etti.