Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi için büyüme beklentileri değişti
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi için büyüme beklentileri değişti

Euro Bölgesi için büyüme beklentileri değişti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) uzmanları Euro Bölgesi için enflasyon ve büyüme tahminlerini revize etti.

30.03.2023 - 12:30 |
Euro Bölgesi için büyüme beklentileri değişti

ECB bugün yayınladığı çeyrek dönem ekonomik bülteninde Euro Bölgesi mali görünümünün projeksiyon döneminde iyileşeceği öngörüldü.  

ECB uzmanlarının projeksiyonlarına yer verilen bültende Euro Bölgesi'de büyümenin 2023 yılında, 2022 yılına göre ciddi düşüş göstereceği tahmin edilirken, bütçe açığının 2023 yılında bir miktar azalacağı ve 2024 yılında GSYH'nın yüzde 2,4'üne ineceği öngörüldü.  

2022 yılında yüzde 3,6 olan büyüme oranının 2023 yılında yüzde 1'e yavaşlamasını beklediklerini belirten ECB uzmanları, Aralık 2022'de açıklanan projeksiyonlarda 2022 yılı için büyümeyi yüzde 0,5 olarak tahmin etmişti.

2024 yılı için ortalama büyüme beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya ve 2025 için büyüme beklentisi yüzde 1,8'den 1,6'ya indirildi. 

Manşet enflasyon için 2023 yılı beklentisini 1 düşürerek yüzde 5,3'e indiren uzmanlar, 2024 yılı için ortalama enflasyon beklentilerini yüzde 2,9 ve yüzde 2,1 olarak duyurdu. 

Enerji ve gıda hariç fiyatlarda artışın 2023 yılında ortalama yüzde 4,6 olmasını bekleyen ECB uzmanları, çekirdek enflasyonun 2024 yılında yüzde 2,5 ve 2,2'ye geri geleceğini öngörüyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Lana Del Rey ve Evan Winiker evleniyor

Lana Del Rey ve Evan Winiker evleniyor

Kazada ölen depremzede çift ve annenin cenazesi, Kahramanmaraş'a gönderildi

Kazada ölen depremzede çift ve annenin cenazesi, Kahramanmaraş'a gönderildi