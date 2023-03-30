Euro Bölgesi için büyüme beklentileri değişti

ECB bugün yayınladığı çeyrek dönem ekonomik bülteninde Euro Bölgesi mali görünümünün projeksiyon döneminde iyileşeceği öngörüldü.

ECB uzmanlarının projeksiyonlarına yer verilen bültende Euro Bölgesi'de büyümenin 2023 yılında, 2022 yılına göre ciddi düşüş göstereceği tahmin edilirken, bütçe açığının 2023 yılında bir miktar azalacağı ve 2024 yılında GSYH'nın yüzde 2,4'üne ineceği öngörüldü.

2022 yılında yüzde 3,6 olan büyüme oranının 2023 yılında yüzde 1'e yavaşlamasını beklediklerini belirten ECB uzmanları, Aralık 2022'de açıklanan projeksiyonlarda 2022 yılı için büyümeyi yüzde 0,5 olarak tahmin etmişti.

2024 yılı için ortalama büyüme beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya ve 2025 için büyüme beklentisi yüzde 1,8'den 1,6'ya indirildi.

Manşet enflasyon için 2023 yılı beklentisini 1 düşürerek yüzde 5,3'e indiren uzmanlar, 2024 yılı için ortalama enflasyon beklentilerini yüzde 2,9 ve yüzde 2,1 olarak duyurdu.

Enerji ve gıda hariç fiyatlarda artışın 2023 yılında ortalama yüzde 4,6 olmasını bekleyen ECB uzmanları, çekirdek enflasyonun 2024 yılında yüzde 2,5 ve 2,2'ye geri geleceğini öngörüyor.