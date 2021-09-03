Euro Bölgesi için tahminler revize edildi

Euro Bölgesi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 4,8'e yükselten BofA, 2022 için beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkardı.

Enflasyon için 2021 yılı tahminini yüzde 2'den yüzde 2,2'ye, 2022 beklentisini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e yükselten Bank of America, 2023 için tahminini de yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e revize etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) Mart 2022'de sona erdirmesini bekleyen BofA, ECB'nin varlık alım programının (APP) ise 12 aylık bir süre için aylık 40-50 milyar euro büyüklükle devam edeceğini öngördü.