Euro Bölgesi imalat sanayisinde düşüş hız kesti

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin şubat ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektöründeki daralma şubat ayında hız kesmekle birlikte devam etti. Euro Bölgesi'nde ocakta 46,6 olan imalat sanayi PMI, şubatta 47,6'ya çıktı.

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Öte yandan, üretimdeki ve yeni siparişlerdeki düşüşün azalmasıyla birlikte Euro Bölgesi PMI son 24 ayın en yüksek seviyesini gördü. Veriler, Euro Bölgesi’nde endüstriyel gerilemenin 2023'ün başından bu yana en yavaş hızda oluğunu ortaya koydu.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin imalat sektöründe toparlanma sürecine yaklaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

Euro Bölgesi'nde yaklaşık üç yıllık durgunluğun ardından gelecek aylarda bir miktar büyüme olabileceğine işaret eden Rubia, Almanya'da hızla hükümet kurulmasının, Fransa'da siyasi istikrar sağlanmasının ve ABD ile tarife konularında bir anlaşma sağlanmasının büyümeye çok katkı sağlayacağını anlattı.