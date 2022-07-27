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'Euro Bölgesi resesyona girebilir'

Goldman Sachs, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında resesyona girmesini bekliyor.

27.07.2022 - 11:05 |
'Euro Bölgesi resesyona girebilir'

Goldman Sachs Ekonomisti Jari Stehn hazırladığı raporda Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 ve dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 daralacağını tahmin etti.

Stehn, Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılında yeniden büyümeye döneceğini öngördü.

Euro Bölgesi üyesi ülkeler değerlendirildiğinde Almanya ve İtalya'nın ikinci yarıda net bir şekilde resesyonda olacaklarını öngören Stehn, İspanya ve Fransa'nın ise büyümeye devam edeceklerini tahmin etti.

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