Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

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Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 230,2 milyar euro, ithalatı ise yüzde 4,8 yükselerek 211,1 milyar euro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 19,1 milyar euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat temmuzda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artışla 252 milyar euro, ithalat da yüzde 4 yükselişle 230,8 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 21,2 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 47 milyar euro ile ABD, 30 milyar euro ile İngiltere, 18,9 milyar euro ile Çin, 16,2 milyar euroo ile İsviçre ve 9,6 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

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AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,4 milyar euro ile Çin, 27,6 milyar euro ile ABD, 14,2 milyar euro ile İngiltere, 11 milyar euro ile İsviçre, 9 milyar euro ile Norveç ve 8,5 milyar euro ile Türkiye oldu.