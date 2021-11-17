'Euro Bölgesi toparlanıyor'

Euro Bölgesi ülkelerinin kredibiliteleri için gelecek 12-18 aya yönelik görünümün istikrarlı olduğunu, bunda olumlu ekonomik ve parasal şartların rol oynadığını ifade eden Moody's'den, yüksek aşılama oranlarının ulusal seviyede ve Avrupa genelinde harcama planları ile bir araya gelmesi çerçevesinde Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın 2'nci çeyrekte devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Bununla birlikte Moody's, pandemiye ilişin gelişmeler, destek tedbirlerini yavaş yavaş kaldırılmasının, arz taraflı darboğazların ve enflasyonist baskılarda kalıcı bir artışın büyümenin projeksiyonların, beklentilerin altında kalması riskini artırdığını belirtti.