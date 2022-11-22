Euro Bölgesi'nde cari açık azaldı

Euro Bölgesi’nde eylül ayı cari işlemler hesabı verisi açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından paylaşılan veriye göre eylül ayında cari işlemler açığı 8.1 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında cari işlemler açığı 26.3 milyar euro seviyesindeydi. Böylelikle cari işlemler açığı eylül ayında bir önceki aya göre gerileme göstermiş oldu.

Piyasalarda beklenti eylül ayında cari işlemler açığının 20.3 milyar euro seviyesinde gelmesi yönündeydi.