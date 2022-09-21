Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor
Deutsche Bank, Euro Bölgesi ekonomisinde 2023 yılında daralma bekliyor.
21.09.2022 - 15:48 |
Deutsche Bank, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gazının kesilmesinin Euro Bölgesi'nde enflasyon için yükseliş potansiyelini ve büyümede aşağı yönlü riskleri artırdığını bildirdi.
Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.
Deutsche Bank, 2023 yılı için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.