Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor

Deutsche Bank, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gazının kesilmesinin Euro Bölgesi'nde enflasyon için yükseliş potansiyelini ve büyümede aşağı yönlü riskleri artırdığını bildirdi.

Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.

Deutsche Bank, 2023 yılı için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.