Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde daralma bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor

Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor

Deutsche Bank, Euro Bölgesi ekonomisinde 2023 yılında daralma bekliyor.

21.09.2022 - 15:48 |
Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor

Deutsche Bank, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gazının kesilmesinin Euro Bölgesi'nde enflasyon için yükseliş potansiyelini ve büyümede aşağı yönlü riskleri artırdığını bildirdi.

Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.

Deutsche Bank, 2023 yılı için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.

Türkiye U19-Lüksemburg U19: 4-4

Türkiye U19-Lüksemburg U19: 4-4

Geriye sadece bacakları kaldı! Korkunç cinayette akıl karıştıran aşk dörtgeni

Geriye sadece bacakları kaldı! Korkunç cinayette akıl karıştıran aşk dörtgeni