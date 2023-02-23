Euro Bölgesi'nde enflasyon açıklandı

Euro Bölgesi’ne yönelik 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oldu. Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.6 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde ocakta aylık tüketici fiyatları piyasa beklentileri dahilinde yüzde 0.2 oranında gerileme gösterdi.