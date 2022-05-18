Euro Bölgesi'nde enflasyon arttı

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 7.4 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 7.5 oranında artarak rekor kırmıştı. Böylelikle Euro Bölgesi’nde enflasyon artışı yavaşlamış oldu.

Tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.6 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

Çekirdek tüketici fiyatları ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 3.5 oranında arttı. Bir önceki ay çekirdek tüketici fiyatlarında artış yüzde 3 olarak kayıtlara geçmişti.