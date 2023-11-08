Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen "Tüketici Beklenti Anketi" sonuçlarına göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseldi.

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Önceki 12 aydaki ortalama algılanan enflasyon oranı yüzde 7,9'dan yüzde 8'e yükseldi.

Gelecek 12 ay için nominal gelir büyümesine ilişkin beklentiler değişmedi, ancak nominal harcama büyümesine ilişkin beklentiler hafif arttı.

Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler daha olumsuz hale gelirken, 12 ay için beklenen işsizlik oranı arttı.

3 yıl sonrası için beklenti ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Enflasyon beklentileri, özellikle üç yıllık dönemde, algılanan geçmiş enflasyon oranının oldukça altında kaldı.