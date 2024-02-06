Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi
Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri geriledi.
06.02.2024 - 13:25 | | Foreks Haber
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayınladığı ankete göre Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentileri düştü.
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Aralık ayında 11 ülkede gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketi medyan hanehalkının önümüzdeki 12 ay içinde fiyatların %3,2 oranında artmasını beklediğini gösterdi. Bu oran bir önceki ay %3,5 seviyesindeydi.
Öte yandan 3 yıl sonraki enflasyon beklentileri %2,4'ten %2,5'e yükselerek ECB'nin hedefinin biraz üzerinde kaldı.