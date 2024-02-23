Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yükseldi

ECB, rekor faiz artışları ve cansız ekonomik büyümeye rağmen %2'lik hedefe ulaşmanın bir yıldan fazla sürebileceğini söyledi.

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ECB, 11 Euro Bölgesi ülkesinde 19,000 yetişkinle yapılan ankete dayanarak önümüzdeki 12 ay için medyan enflasyon beklentisinin aralık ayındaki %3,2'den ocak ayında %3,3'e yükseldiğini, üç yıl sonrası için beklentilerin ise değişmeyerek %2,5'te kaldığını açıkladı.

Enerji fiyatları beklentilerin oldukça altında ve büyüme zayıf olsa da ücretlerdeki artış hızlı seyretmeye devam ediyor ve politika yapıcılar faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce daha rahatlatıcı iş gücü piyasası verilerine ihtiyaç duyduklarını defalarca dile getirdi.

Anket nominal gelir artışı beklentilerinin değişmeyerek %1,2'de kaldığını ancak tüketicilerin ücret artışını ısrarla düşük tahmin ettiğini ve ECB'nin çalışan başına ücretin bu yıl %4,6 artmasını beklediğini gösterdi.

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Tüketiciler ileriye dönük olarak hafif negatif ekonomik büyüme beklemeye devam ederken, işsizlik beklentilerini düşürdü.