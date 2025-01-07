Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yükseldi

Gelecek 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri daha olumsuz hale gelirken, 12 ay sonra beklenen işsizlik oranı arttı. Gelecek 12 ay için konut fiyatlarındaki artış beklentileri hafifçe artarken, 12 ay sonraki mortgage faiz oranları beklentileri değişmedi.

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Önceki 12 ay için algılanan medyan enflasyon oranı Ekim ayındaki %3,2'den Kasım ayında %3,4'e yükseldi. Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin medyan enflasyon beklentisi üst üste ikinci ay artış göstererek %2,5'ten %2,6'ya yükseldi. Üç yıl sonrasına ilişkin medyan enflasyon beklentileri de Ekim ayındaki %2,1 seviyesinden Kasım ayında %2,4'e yükseldi. Böylece bir ve üç yıllık süreçte enflasyon beklentileri geçmiş enflasyon oranı algısının altında kaldı.

Gelecek 12 aydaki enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik değişmeyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kaldı. Enflasyon algıları ve beklentilerinin genel gelişimi gelir grupları arasında nispeten birbirine yakın seyrederken, düşük gelirli kesimler için beklentiler yüksek gelirli kesimlerin biraz üzerinde kaldı. Daha genç katılımcılar (18-34 yaş arası), önceki yıllara kıyasla daha az olsa da, daha yaşlı katılımcılara (35-54 ve 55-70 yaş arası) kıyasla daha düşük enflasyon algısı ve beklentisi bildirmeye devam ettiler.

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Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri Ekim ayındaki %-1,1'den Kasım ayında %-1,3'e yükselerek daha olumsuz hale geldi.

İşsizlik oranının 12 ay sonrasına ilişkin beklentiler Ekim ayındaki %10,4 seviyesinden %10,6'ya yükselerek Eylül ayındaki seviyesine geri döndü. Tüketiciler, gelecekteki işsizlik oranının mevcut işsizlik oranından (%10,1) sadece biraz daha yüksek olmasını beklemeye devam ederek genel olarak istikrarlı bir iş gücü piyasasına işaret etti.