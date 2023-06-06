Euro Bölgesi'nde enflasyon bekleyişleri geriledi

Tüketicilerin hem gelecek 12 ay hem de gelecek 3 yıl için enflasyon bekleyişleri mart ayında yapılan ankete göre düştü.

Bugün yayınlanan nisan anketinde gelecek 12 ayın enflasyonu için medyan beklenti mart ayındaki yüzde 5'ten yüzde 4,1'e indi. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,9'dan 2,5'e geriledi.

Anket nisan ayında Euro Bölgesi'nin en büyük ülkelerinden 14 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

ECB tarafından yapılan değerlendirmede, "Gelir sınıflarının enflasyon bekleyişleri birbirlerine yakın olmaya devam ediyor. Ankete katılan gençlerin enflasyon algılamaları ve beklentileri ise yaşlılara göre keskin şekilde düştü" denildi.