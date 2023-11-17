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Euro Bölgesi’nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi’nde ekim ayı enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti.

17.11.2023 - 14:42 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi’ne yönelik ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 4.3 seviyesinden yüzde 2.9’a geriledi. 

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Piyasalarda beklenti de enflasyonun yıllık bazda yüzde 2.9 seviyesine gerilemesi yönündeydi. 

Aylık bazda enflasyon da beklentilere paralel yüzde 0.1 oranında gerçekleşti. Eylülde aylık bazda enflasyon yüzde 0.3 oranında yukarı gelmişti. 

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