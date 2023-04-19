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Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 6.9 seviyesine geriledi.

19.04.2023 - 12:04 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre şubatta yüzde 8.5 olan yıllık enflasyon martta yüzde 6.9 seviyesine geriledi. 

Piyasalarda beklenti de yıllık enflasyonun yüzde 6.9 seviyesine gerilemesi yönündeydi. 

Martta aylık bazda enflasyon yüzde 0.9 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Şubatta aylık enflasyon yüzde 0.8 seviyesinde gelmişti. 

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