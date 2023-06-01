Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 olarak açıklandı. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7 olmuştu.

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 6,4 olması bekleniyordu.

Eurostat verilerine göre mayıs ayında enflasyon Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Mayıs ayında gıda, alkol ve tütün fiyatlarında enflasyon nisan ayındaki yüzde 13,5'ten yüzde 12,5'e geriledi. Enerji fiyatları ise yüzde 1,7 düştü.

Gıda ve enerji dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek TÜFE mayıs ayında, nisan ayındaki yüzde 5,6'dan yüzde 5,3'e geriledi.