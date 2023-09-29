Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Euro Bölgesi’nde eylül ayında öncü verilerle tüketici fiyatları yıllık yüzde 4.3 seviyesine geriledi.
29.09.2023 - 13:19 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik eylül ayı tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre öncü verilerle tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 4.3 seviyesine indi. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 5.2 seviyesindeydi.
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Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının yüzde 4.5’e inmesi yönündeydi.
Aylık bazda tüketici fiyatları 0.3 oranında artış gösterdi.