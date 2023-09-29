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Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’nde eylül ayında öncü verilerle tüketici fiyatları yıllık yüzde 4.3 seviyesine geriledi.

29.09.2023 - 13:19 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik eylül ayı tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre öncü verilerle tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 4.3 seviyesine indi. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 5.2 seviyesindeydi. 

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Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının yüzde 4.5’e inmesi yönündeydi. 

Aylık bazda tüketici fiyatları 0.3 oranında artış gösterdi. 

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