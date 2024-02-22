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Euro Bölgesi’nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’nde ocakta enflasyon aylık ve yıllık bazda geriledi.

22.02.2024 - 13:35 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’ne yönelik ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2.9’dan yüzde 2.8’e geriledi

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Piyasalarda beklenti de yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 2.8’e gerileyeceği yönündeydi. 

Ocakta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.4 ile piyasa beklentilerine paralel bir şekilde düşüş gösterdi. 

Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 0.2 oranında yükselmişti. 

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