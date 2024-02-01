Euro Bölgesi'nde enflasyon hafif geriledi
Eurostat tarafından yayınlanan öncü rakamlara göre Euro Bölgesi manşet enflasyonu ocak ayında hafif gerilerken, çekirdek rakamlar beklenenden daha az düşüş gösterdi.
01.02.2024 - 13:25 | | Foreks Haber
Yıllık enflasyon ocak ayında ekonomistlerin tahminlerine paralel %2,8 olarak gerçekleşti. Enflasyon büyük ölçüde enerji fiyat destek önlemlerinin sona ermesi nedeniyle aralık ayında %2,9 seviyesinde gelmişti.
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Çekirdek enflasyon ocak ayında, aralık ayındaki %3,4 seviyesinden %3,3'e geriledi. Beklenti %3,2'ye düşüşe işaret ediyordu.
Bu hafta başında açıklanan ilk rakamlar Almanya'da enflasyonun tahmin edilenden biraz daha fazla gerileyerek %3,1'e ulaştığını gösterdi.