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Euro Bölgesi'nde enflasyon hafif geriledi

Eurostat tarafından yayınlanan öncü rakamlara göre Euro Bölgesi manşet enflasyonu ocak ayında hafif gerilerken, çekirdek rakamlar beklenenden daha az düşüş gösterdi.

01.02.2024 - 13:25 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde enflasyon hafif geriledi

Yıllık enflasyon ocak ayında ekonomistlerin tahminlerine paralel %2,8 olarak gerçekleşti. Enflasyon büyük ölçüde enerji fiyat destek önlemlerinin sona ermesi nedeniyle aralık ayında %2,9 seviyesinde gelmişti.

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Çekirdek enflasyon ocak ayında, aralık ayındaki %3,4 seviyesinden %3,3'e geriledi. Beklenti %3,2'ye düşüşe işaret ediyordu.

Bu hafta başında açıklanan ilk rakamlar Almanya'da enflasyonun tahmin edilenden biraz daha fazla gerileyerek %3,1'e ulaştığını gösterdi.

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