Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi’nde enflasyon nisan ayında yıllık bazda yüzde 7.5 oranında artarak rekor kırdı.
29.04.2022 - 13:20 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 7.5 oranında artarak piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.
Tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.6 oranında artış kaydetti. Piyasa beklentileri ise yüzde 1.8 oranında yükseliş olacağı yönündeydi.
Mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.4 oranında artmıştı.