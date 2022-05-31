Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

19 üyeli Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı. Nisan ayında fiyatlar yüzde 7,4 yükselmişti. Ekonomistler ise mayıs ayında fiyatların yüzde 7,7 artacağını öngörüyordu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 yükseldi. Nisan ayında fiyatlar yüzde 3,9 artmıştı.

Tütün ve alkol de dışarıda bırakıldığında nisan ayında yüzde 3,5 olan enflasyon mayıs ayında yüzde 3,8'e çıktı.

ECB Yönetim Konseyi para politikasını belirlemek için 9 Haziran'da toplanacak.