Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak rekor kırdı.

01.07.2022 - 13:13 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’ne ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında tüm zamanların zirvesine ulaştı. 

Ekonomistlerin beklentisi ise Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.4 oranında artacağı yönündeydi. Mayıs ayında enflasyon yüzde 8.1 oranında yükselmişti. 

Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda ise yüzde 0.8 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel geldi. Böylelikle Euro Bölgesi’nde enflasyon 11 ay boyunca aralıksız yükselerek rekor kırmış oldu. 

    Selçuk Özdağ: Adayımızı seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacağız

    Selçuk Özdağ: Adayımızı seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacağız

    Gaziosmanpaşa'da şoke eden an! Hırsızlar satırla tehdit etti

    Gaziosmanpaşa'da şoke eden an! Hırsızlar satırla tehdit etti