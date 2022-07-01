Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’ne ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Ekonomistlerin beklentisi ise Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.4 oranında artacağı yönündeydi. Mayıs ayında enflasyon yüzde 8.1 oranında yükselmişti.

Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda ise yüzde 0.8 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel geldi. Böylelikle Euro Bölgesi’nde enflasyon 11 ay boyunca aralıksız yükselerek rekor kırmış oldu.